اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

عيادة الخبر
12 يونيو 2020 () - ف.ن/وكالات
0 قراءة
+ -

كشفت دراسة جديدة حول فيروس كورونا، عن أعراض جديدة لدى جزء من المصابين بالفيروس، وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.

وبحسب الدراسة التي أجراها متخصصون من جامعة ليفربول، ونشرتها صحيفة "Gastroenterology"، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، اكتشفوا أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم.

كذلك لاحظ العلماء التهابات حادة في البنكرياس لدى مجموعة من المرضى بـ"كوفيد-19"، وهي أعراض جديدة لم يتم اكتشافها من قبل لدى المصابين بالفيروس.

في نفس السياق

لجنة تحقيق وزارية منتظرة بمستشفى قسنطينة
أمريكا: عدد الإصابات بكورونا يتخطى حاجز المليونين
أوكرانيا: إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق المليارات للقاح ضد كورونا
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول