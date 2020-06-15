بعد نشرنا أمس خبر احتجاج رعايا مغاربة أمام مقر وزارة الخارجية بعد رفض السفير المغربي استقبالهم، راسلتنا سفارة الممكلة.

أوضحت التمثيلية الدبلوماسية "بيانا للحقيقة، أؤكد لكم أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولم تطلب أي مجموعة من المواطنين المغاربة العالقين في الجزائر الشقيقة مقابلة السفير في موضوع ترحيلها وتظل أبواب السفارة والقنصليات العامة للمملكة المغربية في الجزائر الشقيقة دائما مفتوحة في وجه المواطنين للاستماع الى انشغالتهم والسعي الى ايجاد حلول".