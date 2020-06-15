أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي التونسية عن دخول أسعار تعاقدية جديدة لشراء الغاز الجزائري تدخل حيز التنفيذ ابتداء من جوان 2020.

وحسب ما جاء في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في الفايسبوك، اليوم الإثنين، "أفضت مؤخرا المفاوضات التونسية الجزائرية الخاصة بتجديد عقد شراء الغاز الجزائري، إلى اتفاق الطرفين على تخفيض السعر التعاقدي القديم بـ 10 بالمئة مما سيمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تخفيض كلفة فاتورة شراء الغاز الجزائري وكذلك التمديد في فترة آجال الدفع من 15 يوم إلى 30 يوم".

وأضافت الوزارة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تقدمت باقتراح للجهات الرسمية الحكومية قصد طلب إمكانية مراجعة الصيغة التعاقدية القديمة واعتماد صيغة جديدة تسمح بالتخفيض من التكلفة الجملية لشراء الغاز الجزائري.

وتابع بيان الوزارة التونسية "دخلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مفاوضات مع الطرف الجزائري ممثلا في شركة سوناطراك الجزائرية والتي انطلقت منذ شهر افريل 2018 وتواصلت إلى حدود جوان 2020 وتوجت باتفاق بين الطرفين التونسي والجزائري تم من خلاله ضبط احتياجات بلادنا من الغاز الجزائري للفترة 2020-2030 وذلك بالمحافظة على الكميات التعاقدية الحالية والمقدرة بـ 2 مليار و500 مليون متر مكعب سنويا للفترة 2020-2025 والرفع من الكميات التعاقدية الى 3 مليارات متر مكعب للفترة 2026-2029".

كما يقضي الاتفاق المبرم بين الطرفين التونسي والجزائري بتعديل الكميات التعاقدية اليومية خلال الفترة الصيفية لتصل إلى 11 مليون متر مكعب خلال شهري جويلية وأوت.