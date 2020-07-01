سجلت ولاية أدرار الجزائرية اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، أعلى درجة حرارة في العالم حيث بلغت 48 درجة مئوية.



وحسب ما جاء في جدول مؤشر الحرارة العالمي، فقد إحتلت ولاية عين صالح المرتبة السابعة عالميا بدرجة حرارة 47.3، في حين جاءت في المركز التاسع ولاية تيميمون بدرجة حرارة 47.1.



وتشهد الجزائر موجة حر قوية وهو ما دفع الرصد الجوي الجزائري إلى اصدار تنبيه عن درجات حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية على شمال تمنراست، و أدرار و ورقلة، و 44 درجة مئوية على ولايات الداخلية الغربية على غرار غليزان، الشلف، معسكر، سيدي بلعباس وسعيدة، و 38 درجة على المناطق الساحلية.