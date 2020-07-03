تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 11 مليونا اليوم الجمعة، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، في منعطف مهم آخر في تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الحالات أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا.

وأكدت "رويترز"، أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 128906 حالات وفاة ومليونين و758871 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 حالة وفاة، ومليون و495628 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة.

وجاءت الهند بالمركز الرابع، حيث سجلت 646924 إصابة، بالإضافة إلى 18656 وفاة.