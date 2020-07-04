* نرحب بأي مبادرة من الأشقاء المغاربة لتسوية الأمور.

* نتمنى أن تتوقف الاستفزازات المغربية، كان فيه تصعيد لفظي ونتمنى أن يتوقف ليس لدينا مشكل مع الأشقاء المغاربة لكن يبدو أن السلطات المغربية لديها مع مشكل مع الجزائر.

* نحن في تواصل مستمر مع كل الأطراف الليبية ونبقى واثقون أن الحل الوحيد هو الحوار.

* أتمنى أن تعتذر فرنسا عن ما حدث خلال الحقبة الاستعمارية.

* سجلنا تحول في فرنسا بوصف مجازر 8 ماي بمجازر عكس ما كان يتم في السابق.

* الرئيس ماكرون كانت له الشجاعة لوصف بكلمات معبرة عن ما حدث ابان الاستعمار، شجاعة لم يتحل بها من كانوا قبله.

* ستكون فيها زيارات دولة سواء في فرنسا أو هنا في الجزائر.

* الرئيس ماكرون شخص صريح وأظن أننا يمكننا العمل سويا لتسوية الملفات بما فيها ملف الذاكرة ما يسمح لنا ببناء علاقات هادئة.

* لم أكن مع العهدة الخامسة، فتم التخلي عن خدماتي في 2017 وأعتبرت حينها أن وضعه الصحي لا يسمح له بالمواصلة.

*العدالة وحدها من تقرر استدعاء الرئيس السابق.

* في حال تحسن الوضعية الوبائية يمكن تنظيم استفتاء حول تعديل الدستور مع الدخول الإجتماعي المقبل.

*بعض المدانين من طرف العدالة دعوا الى التمرد في صفوف قوات الأمن، لكن لا أستبعد اللجوء مجددا إلى العفو.

* أستبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، يبقى أننا في اتصال مع صندوق النقد الدولي للأخذ بتوصياته.

*قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التجمعات العائلية هي سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة "لذا قررنا منعها".