أوقفت، اليوم الثلاثاء، عناصر الأمن ببسكرة الكاتب شكري شرف الدين على خلفية نشره فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحالة الكارثية التي يعيشها مرضى جائحة كورونا الذين قضوا بسبب الإهمال والاختناق والعطش الأمر الذي زاد في عدد الوفيات بشكل رهيب خاصة على مستوى مستشفى الحكيم سعدان .

ويخضع الكاتب ودكتور علم الاجتماع شكري شرف الدين إلى التحقيق من طرف الشرطة القضائية بعد أن تلقى أمس، استدعاء ومتابعته بالشتم والمساس بالهيئات والمؤسسات الرسمية ليتم بعد ذلك توقيفه بمسكنه بحي العالية واتضح أنه متابع بالتحريض على التجمهر غير المسلح .وينتظر أن يحال غدا الأربعاء أمام وكيل الجمهورية.

ومعلوم أن شكري شرف الدين نشر فيديوهات سجلت أكبر نسبة مشاهدة وصلت إلى حدود المليونين عرى فيها بكلام حاد واقع الصحة بالولاية وأسباب وفاة مرضى كوفيد المستجد التي أرجعها إلى الاختناق الناجم عن العطب المتكرر في الصهريج الرئيسي للغاز الذي يوفر الأكسيجين والعطش بسبب عدم وجود الممرضين لتزويد المصابين بكميات الماء، ناهيك على الإهمال والتسيب.

و للإشارة فإن شكري شرف الدين مختص في علم الاجتماع، يشتغل بمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة بجامعة محمد خيضر ببسكرة ألف عدد من الكتب وترجم ثلاث أعمال لمالك حداد من الفرنسية إلى العربية، فضلا على أنه ناشط جمعوي معروف و قد عرفت عملية توقيفه تفاعل في الأوساط الشعبية والطبقة المثقفة التي حررت بيان مساندة من أجل المطالبة بإطلاق سراحه .