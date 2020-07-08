أفادت سفارة تونس بالجزائر، بأنه تم أمس الثلاثاء، تسجيل دخول 350 مواطنا إلى التراب التونسي عبر المركز الحدودي أم الطبول.

وأوضحت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أن البعثة التونسية تابعت مراحل العملية من بدايتها والتي تمت في ظروف عادية ودون إشكاليات وبالتنسيق والتعاون مع السلطات الجزائرية".

وأكّدت السفارة، أنه تم السماح للمواطنين بالدخول إلى تونس عبر وسائل النقل الخاصة بهم وذلك بتدخل منها.

وأشارت إلى أنها قامت بالاتصال بالنزل المعدة للحجر الصحي الإجباري قصد ضرورة إرسال الحافلات إلى المركز الحدودي أم الطبول لتامين نقل المواطنين إلى النزل المعنية.