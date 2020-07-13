دشن مجمع شركات حسناوي، وهو لاعب رئيسي في مجال البناء في الجزائر ومتكامل للحلول العالمية لقطاع البناء، يوم الاثنين 13 جويلية، بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وأعضاء حكومته، أكبر وحدة لمعالجة الرخام والغرانيت في إفريقيا، يطلق عليها اسم "تامستونز".

وتقع الوحدة على موقع محجر سيدي علي بن يوب الكبير بسيدي بلعباس، وتمتد علي مساحة قدرها 64.000 متر مربع، و تغطي الوحدة منها 28.000 متر مربع. بلغت تكلفة إنتاجها 4.000.000.000.00 دج، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الاسمية 10.000 متر مربع/يوم.

وسيعزز المصنع فرص العمل في المنطقة بخلق 400 منصب عمل مباشر، في المرحلة الأولى وأكثر من 1000 منصب عمل غير مباشر.

ستلبي هذه الوحدة الطلب المحلي على أحجار الزينة والألواح الحجرية. إلا أنه تم تصميم الوحدة لتزويد الأسواق الخارجية. إذ سرعان ما ستصل السعات الإنتاجية إلى 10000 متر مربع في اليوم من الرخام والجرانيت، حسب عمر حسناوي، المدير العام للمجمع. وسيكون التصدير منفذًا مهمًا لكميات الإنتاج هذه.

نبذة عن مجمع شركات حسناوي

عملاق البناء في الجزائر لأكثر من 40 عامًا، أنجز مجمع شركات حسناوي الذي اتخذ ولاية سيدي بلعباس كمقر له، أكثر من 40.000 مسكن فردي وجماعي و250 بنية تحتية عمومية وخاصة. كما يوظف المجمع حاليًا أكثر من 3500 شخص عبر جميع أنحاء الوطن. باشر المجمع سياسة تنويع أنشطته من خلال 21 شركة تابعة له، تمثل العديد من النشاطات (البناء ، العقار، تصنيع مواد البناء ، نجارة الخشب والألمنيوم ، استكشاف وتحويل الرخام والغرانيت ، الاتصال ، الهندسة الزراعية ...الخ).