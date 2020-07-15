استيقظ سكان حي ثنية الحجر بعاصمة ولاية المدية، فجر اليوم الأربعاء، على وقع مأساة وفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء داخل بيتهم العائلي، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لانتشال جثث المتوفين الثلاثة وهن نسوة تتراوح اعمارهن بين 50 و90 سنة وإجلاء ثلاثة آخرين كانوا تحت الصدمة أعمارهم بين ثلاث سنوات و50 سنة نحو استعجالات مستشفى محمد بوضياف وسط ذهول جيران الضحايا، وفيما تجهل ظروف الحادث تمت مباشرة تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة لتحديد حيثيات الحادث وتوقيته.