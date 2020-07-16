تمكنت اليوم فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الرباح بالوادي في عملية نوعية من إحباط نشاط شبكة إجرامية تقوم بنقل وترويج الحبوب المهلوسة وحجز كمية جد معتبرة منها.

وأكدت مصالح الشرطة لـ"الخبر" حجزها 19418 قرصا مهلوسا وتوقيف عصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية متكونة من ثلاثة أفراد متلبسين بجريمتهم على متن سيارة سياحية في مدينة الرباح.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأنه على إثر معلومات بلغت الشرطة، تم في الجزء الأول من العملية حجز كمية من المهلوسات مقدرة بـ 10808 قرصا مهلوسا كانت مخزنة بإحكام في مكان معزول بضواحي المدينة، ومع استمرار التحقيق تم في الجزء الثاني من العملية اكتشاف كمية أخرى من المؤثرات العقلية تصل إلى 8610 قرصا مهلوسا بحوزة أفراد الشبكة على متن سيارة سياحية مستعملة للتنقل لترويج السموم في أوساط الشباب.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم إعداد ملف قضائي في حقهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا التي أمرت بإيداعهم الحبس بانتظار محاكمتهم بتهم المتاجر وترويج المؤثرات العقلية.