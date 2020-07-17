أعلنت وزارة الصحة المغربية ،اليوم الجمعة، عن تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 16 ألف و 726 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

أما حالات الشفاء فقد بلغت 14 ألف و 360 حالة ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 264 حالة ، وفق نفس المصدر.