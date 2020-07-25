تم مؤخرا بالجزائر العاصمة تأسيس منظمة جزائرية لكتاب السيناريو في الجزائر من طرف مهنيين من 15 ولاية, حسب بيان للمنظمة.

وستكون هذه المنظمة -"الأولى من نوعها" في الجزائر- بمثابة "فضاء لعشاق فن السيناريو ومبدعيه بهدف تبادل الخبرات والمعارف للرفع من مستوى كتابة السيناريو" في الجزائر.

كما ستهدف لـ "خلق تبادل ثقافي وفكري مع شركاء لهم نفس التطلعات والأفكار للرقي بهذا الفن الذي يعتبر أساس وروح كل عمل سينمائي أو تلفزيوني".

وستعمل أيضا على "اكتشاف المواهب وتوجيهها والقيام بدورات تكوينية لتطوير وصقل المهارات الفنية في مجال كتابة السيناريو" بالإضافة إلى "مد جسور بينها وبين هيئات ذات صلة بكتاب السيناريو كالقنوات التلفزيونية ومؤسسات الإنتاج السمعي البصري وكذا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.