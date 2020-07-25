أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعة من المسلحين اعترضت موكب الصهيوني الفرنسي، برنارد ليفي، خلال دخوله لمدينة ترهونة شمال غرب ليبيا، حسب ما نقلته روسيا اليوم.

وانتشرت على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم السبت، مقاطع فيديو قال ناشرها إنها توثق لحظة اعتراض موكب الصهيوني برنار ليفي ومنع من الدخول إلى ترهونة على يد مسلحين.

وقال بعض النشطاء إن المسلحين فتحوا النار باتجاه موكب ليفي وأجبروه على التراجع تحت حماية سيارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.