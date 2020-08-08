توفي 6 أشخاص وأصيب 371 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما تم، خلال نفس الفترة، وفاة 11 شخصا غرقا 9 منهم في البحر على مستوى ولايات سكيكدة، وهران، بجاية،عين تموشنت، الجزائر، بومرداس، مستغانم وتلمسان والاثنان الآخران في المجمعات المائية بولايتي البليدة وبرج بوعريريج.

وبخصوص الهزة الأرضية بولاية ميلة، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية للقيام بعملية التعرف والاستطلاع عبر بلديات ميلة، التلاغمة، ترعي بينان، بوحاتم، الزغاية ووادي العثمانية، حيث لم تسجل أي خسائر في الأرواح البشرية.

أما فيما يخص الخسائر المادية، فقد تم تسجيل انهيار كلي لبناية مكونة من 4 طوابق وانهيار جزئي لمسكن آخر، بالإضافة إلى تصدعات وتشققات لجدران وأسقف وبعض الأعمدة بحي الخربة. من جانب آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، خلال نفس الفترة، بإخماد 65 حريقا منها 23 حريق غابة، 12 حريق أدغال، 16 حريق حشائش و أحراش14 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 514 هكتار من الغابات،338 هكتار من الأدغال، 650 هكتار من الحشائش و كذا 7350 حزمة تبن 878 شجرة مثمرة .