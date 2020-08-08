وقعت قبل زوال اليوم، مشادات بين تجار الخضر والفواكه الفوضويين الذين احتلوا المساحة المقابلة لمقر بلدية العنصر بوهران خلفت 3 مصابين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية الجوارية لتلقي العلاج في وقت تدخلت فيه مصالح الدرك التي فرقت جمعهم وطردت كل التجار من الموقع المتمركزين فيه.

وفق شاهد عيان، فإن بائع فاكهة التين اختلف مع تاجر آخر حول المكان الذي عرض فيه بضاعته للبيع لتتطور الأمور بينهما وتصل حد الشجار، وحينها ذهب كل واحد منهما وأحضر أقاربه أو أصدقاءه لمساعدته على الآخر ليحتدم بعدها الشجار بين "الفريقين" باستعمال أسلحة بيضاء خطيرة وعصي.

ولم تتوقف "المعركة" بين المتخاصمين إلا بعد تدخل مصالح الدرك الوطني ببلدية العنصر التي فرقت جمعهم ووضعت حدا للاقتتال بينهم قبل أن تهم بطرد كل التجار الفوضويين من المكان ذاته الذي شهد على المشادات العنيفة التي أخلت بالنظام العام وبثت الرعب في نفوس السكان المجاورين وكذا المتواجدين على مستوى الساحة المقابلة لمقر المجلس الشعبي البلدي تحت مراقبة عناصرها في وقت شرع باقي أفراد الدرك الوطني في البحث عن المتسببين في هذه الكارثة.

وخلفت هذه المشادات إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية الجوارية لبلدية العنصر حيث أجريت لهم غرزا مكان إصاباتهم.