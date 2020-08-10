سيتم إستئناف نشاط وخروج السفن لرحلات الصيد بداية من يوم غد الثلاثاء وكذا إعادة فتح مسمكة الجزائر صبيحة بعد غد الأربعاء، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر.

وأوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية موجه لكافة المهنيين بميناء الصيد البحري بالجزائر أنه سيتم بداية من عشية غد الثلاثاء 11 أوت إستئناف النشاط وخروج السفن لرحلات الصيد كما سيتم من جهة أخرى إعادة فتح مسمكة الجزائر إبتداءا من صبيحة الأربعاء 12 أوت الجاري.

للتذكير كان مجمع الخدمات المينائية العمومية وشركة تسيير موانئ الصيد البحري، وحدة الجزائر قد أعلنا عن وقف نشاط مسمكة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء في بيان مشترك للمجمع و الشركة موجه لمستعملي ميناء الصيد البحري للجزائر، نشر يوم الخميس 29 جويلية المنصرم على صفحة فيسبوك للملحق الإداري لميناء الصيد البحري للجزائر العاصمة، أنه "تطبيقا للقرارات المتخذة إثر الاجتماع المنعقد يوم 23 جويلية 2020 للجنة متابعة فيروس كوفيد-19 للصيد البحري بميناء الجزائر، تقرر وقف النشاط على مستوى مسمكة الجزائر وهذا ابتداء من 29 يوليو إلى غاية 11 أوت 2020 من أجل معاينة تطورات الوضع الوبائي وكذا مدى فعالية الإجراءات الصحية المتخذة سابقا".

وأضاف البيان أن الاجتماع قرر أيضا فرض تقديم التزامات كتابية من طرف وكلاء البيع تضمن سلامة كل عمال المربع من الوباء وهذا يوم إعادة النشاط داخل المسمكة كإجراء احترازي وقائي.

و تقرر ايضا، وفق نفس البيان، تقديم ساعات فتح المسمكة إلى الساعة 00: 04 صباحا من أجل الفحص البيطري للموارد السمكية إلى غاية الانتهاء من عملية الفحص وهذا حتى الساعة 00 : 05 صباحا كأقصى حد وكذا إجبارية مراعاة واحترام القواعد الصحية لتفادي انتشار الوباء.

وركز المصدر من جهة أخرى، على ضرورة التكثيف من عمليات التعقيم والتنظيف وهذا باشتراك مصالح الولاية المختصة.