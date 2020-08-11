أكدت مصالح الوكالة العقارية لمدينة الجزائر أنه لن يتم تطبيق غرامات التأخير على مستأجري السكنات والمحلات التجارية الذين تخلفوا عن دفع مستحقات الإيجار خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضح بيان لذات الجهة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، إن مستأجري المحلات السكنية والتجارية الذين تأخروا عن دفع مستحقات الإيجار خلال فترة الحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، لن تطبق عليهم غرامات التأخير الخاصة بهذه الفترة.

ودعت الوكالة زبائنها للتقرب من مصالحها من أجل وضع جدول شهري لدفع مستحقات الإيجار غير المدفوعة.