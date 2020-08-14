فكك أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز ما لا يقل عن 4 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، في بيان لها، أن العملية مكنت أيضا من توقيف ثلاثة (3) أشخاص من أفراد هذه الشبكة التي تنشط عبر عدد من ولايات الوطن تتراوح أعمارهم بين 27 و 40 سنة، كما قامت بحجز مركبة سياحية كانت تستعمل في نشاطهم.

وأشار المصدر أن تجسيد هذه العملية كان ممكنا بعد استغلال معلومات وردت إلى أفراد فصيلة الأبحاث مفادها محاولة بعض الأشخاص تمرير كمية معتبرة من المخدرات. وقامت فصيلة الأبحاث بعدها بوضع خطة محكمة مكنتها من توقيف المركبة المشتبه بها و العثور بها بعد التفتيش على كمية المخدرات التي كانت مخبأة داخلها.

وقد حول المشتبه بهم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من أجل متابعة مجريات التحقيق.