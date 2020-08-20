أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن وقوف الشعب الفلسطيني ضد "صفقة القرن" وضد الضم "أسقط كل المشاريع الاستعمارية".



وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن وقوف الشعب الفلسطيني ضد "صفقة القرن" وضد الضم "أسقط كل المشاريع الاستعمارية، وإن تمسك القيادة الفلسطينية بالقرار الوطني المستقل هو للحفاظ على القدس ومقدساتها".



وأضاف أن وقوف الشعب الفلسطيني موحدا هو الرد الأمثل على كل المؤامرات، وعلى تصريحات نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني، التي إدعى فيها أنه أسقط الفيتو الفلسطيني.



وأوضح أبو ردينة، أن "العالم أكد التزامه بالشرعية الدولية"، مشددا على أن" التمسك بالشرعية الفلسطينية والعربية والدولية هو الذي يحقق سلاما دائما وعادلا".



وتابع قائلا إنه "لا حل ولا استقرار في المنطقة والعالم سوى بتحقيق ما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وقيادته"، مجددا التأكيد على أن الفلسطينيين أثبتوا قدرتهم على إفشال أية مؤامرات بصمودهم وإرادتهم والتمسك بقداسة قضيتهم وبثوابت حقوقهم الوطنية.