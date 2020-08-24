أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول وآليات جديدة لترشيد استهلاك الوقود في البلاد.

وقال شيتور للصحافة اليوم الإثنين، توجد خطة للخروج من الاستعمال الكثيف للبنزين عبر التوجه نحو تعميم استخدام "سيرغاز" و"الديازال"، مشددا على ضرورة أن يعلم المواطن أن المازوت يشكل خطرا أكثر من السيرغاز، بالمقابل هناك احتمالية للتوجه لتعميم استعمال السيارات الإلكترونية لا سيما وأن 80 بالمائة من الجزائريين يفضلون كل ما هو إلكتروني.

كما أكد الوزير أن توسيع استعمال الطاقات الشمسية أضحى ضروريا والجزائر في طريقها لتجسيد المشروع، مضيفا أن تطوير مشروع الطاقات المتجددة في الصحراء يلزمنا البحث عن الشركاء المختصين في المجال مثل الصينيين والأمريكيين وحتى الألمان".