أعادت صحيفة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فعلتها الشنيعة التي جعلتها هدفا لهجوم أوقع قتلى وجرحى من هيئتها التحريرية قبل نحو خمس سنوات.

ونشرت الصحيفة الهزلية، رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي كانت قد أشعلت العالم عام 2015، باحتجاجات غاضبة وإدانات شاجبة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الصحيفة الأسبوعية تنشر على غلاف العدد الجديد الذي ستوزعه على الأكشاك، غدا الأربعاء.

ومنذ عام 2006 أصبحت "شارلي إيبدو" هدفا لتهديدات، بعد أن أعادت نشر 12 رسما مسيئا للرسول الكريم، على غرار صحف أوروبية أخرى.