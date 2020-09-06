لقي ثمانية أشخاص مصرعهم و أصيب 222 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 161 حادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

و أوضح البيان أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بومرداس بوفاة 03 أشخاص وإصابة 05 آخرين بجروح على إثر 06 تدخلات.

كما يشير ذات المصدر أنه تم تسجيل 03 حالات وفاة غرقا في البحر في كل من ولاية بجاية التي سجلت ضحيتين على مستوى شواطئ تيشي, ويتعلق الأمر برجلين يبلغ عمرهما 33 و25 وولاية تيبازة التي تم انتشال منها جثة مراهق يبلغ من العمر 17 سنة متوفي غرقا في شاطئ الحمدانية.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, عبر كافة التراب الوطني بـ "43 عملية تحسيسية عبر 08 ولايات (31 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ "83 عملية تعقيم عبر 18 ولاية (41 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و تم تخصيص لهتين العمليتين "282 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 40 سيارة إسعاف و 40 شاحنة, بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر".

من جهة أخرى, قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد "33 حريق منها 05 حرائق غابة, 10 حرائق أدغال, 12 حرائق حشائش وأحراش و 06 حرائق محاصيل, أدت إلى إتلاف 39 هكتار من الغابات و26 هكتار من الأدغال و30 هكتار من الحشائش و1.100 حزمة تبن وكذا 490 شجرة مثمرة محروقة".