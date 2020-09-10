تستحوذ الجزائر على 13 بالمائة بما يعادل نحو 173.6 طن من احتياطيات الدول العربية من الذهب البالغة نحو 1337.2 طن بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ووفق لتقرير جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وبحسب الرصد، الذي اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث احتياطياتها من الذهب بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث حلت الأولى، بين 18 دولة عربية لديها احتياطي 323.1 طن، يعادل 24.2 بالمائة.

وفي المرتبة الثانية، جاءت لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 21.5 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الجزائر باحتياطي يبلغ 173.6 طن، يعادل 13 بالمائة.

رابعا تأتي ليبيا باحتياطي يبلغ 116.6 طن، يمثل 8.7 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم العراق باحتياطي يبلغ 96.3 طن، يشكل 7.2 بالمائة.

وفي المرتبة السادسة، جاءت مصر باحتياطي يبلغ 79.5 طن، يمثل 5.95 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الكويت باحتياطي يصل إلى 79 طنا، يشكل 5.9 بالمائة.

وثامنا تأتي قطر باحتياطي يبلغ 45.3 طن، يشكل 3.4 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الأردن باحتياطي يصل إلى 43.5 طن، يعادل 3.3 بالمائة.

وعاشرا، الإمارات باحتياطي يبلغ 31.5 طن، يمثل 2.4 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم سورية باحتياطي يبلغ 25.8 طن، يشكل 1.9 بالمائة.

وجاءت المغرب في المرتبة الـ 12 باحتياطي يصل إلى 22.1 طن، يشكل 1.7 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم تونس باحتياطي يبلغ 6.8 طن، يشكل 0.5 بالمائة.

فيما حلت البحرين الـ14 باحتياطي يبلغ 4.7 طن، يشكل 0.3 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم اليمن باحتياطي يبلغ 1.6 طن، يشكل 0.1 بالمائة.

وحلت موريتانيا في المركز الـ16 عربيا باحتياطي يبلغ 1 طن، يشكل 0.1 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم سلطنة عمان وجزر القمر باحتياطي يبلغ 0.02 طن، يشكل 0.001 بالمائة لكل منهما.