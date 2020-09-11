أقدم مجهولون على اقتراف جريمة قتل بشعة في حق عجوز تبلغ 75سنة، داخل منزلها المتواجد بحي علي خليف بمدينة بوشڨوف (35 كلم شمال شرقي ڨالمة).

وقالت بعض المصادر المطلعة لـ"الخبر" أنّ الضحية تعرضت للقتل بآلة حادة ، فيما ذهبت بعض المصادر إلى القول بأنّها ذُبحت وبُترت بعض أطرافها،ثم جُعلت داخل ثلاجة المنزل الذي تعيش فيه بمفردها حسب بعض المصادرمن عين المكان.

إلى ذلك سارعت مصالح الأمن لدائرة بوشڨوف مُرفقة بفرقة للشرطة العلمية ومصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية للبلدة نفسها، سارعوا إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث تمّ نقل جثّة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشهيد مسعود براهمية ، كما بُوشر تحقيق من مصالح الأمن في هذه الجريمة النكراء ، لتوقيف الجناة وكشف دوافعها .