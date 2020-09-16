

نقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين أوروبين، اليوم الأربعاء إن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن الحكومية في الجزائر طرحت مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 30 ألف طن من علف الصويا.

وأوضح المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم غد الخميس. وتطلب المؤسسة الشحن بين الأول والخامس عشر من أكتوبر المقبل من مناشئ خيارية.

وأُغلقت مناقصة الجزائر السابقة لشراء 30 ألف طن من علف الصويا في نفس مواعيد الشحن في التاسع من سبتمبر الجاري.