تظاهر آلاف العاملين في جميع أنحاء فرنسا، اليوم الجمعة، ضد تقليص الوظائف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن التظاهرات اندلعت بعدما أعلنت شركة "بريدجستون" لصناعة قطع غيار السيارات عن خطتها حول غلق مصنع بشمال فرنسا الأمر الذي يعرض أكثر من 800 موظف لخسارة وظائفهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تسريح آلاف العاملين في شركات فرنسية من بينها "ايرباص" ومجموعة "رينو" وشركة "سانوفي" بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا. كما أعلنت مؤخرا سلسلة المحال التجارية "أوشان" عن خطتها في تسريح نحو 1500 عامل بالرغم من استمرار عملها خلال فترة الإغلاق الكامل في فرنسا.

يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أعلن أنه من المرجح ارتفاع معدل البطالة إلى 9.5 بالمائة مع نهاية عام 2020.