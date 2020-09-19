Reuters شرطة نيويورك وجدت الناس يفرون في كل اتجاه

قتل شخصان وأصيب 14 أخرون بجروح في إطلاق نار بحفل غير مرخص في مدينة كولتشستر بولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت الشرطة إن أفرادها هرعوا إلى مكان الحادث ليجدوا عشرات الناس يفرون في كل اتجاه، هاربين خوفا.

وقال قائد شرطة كولتشستر بالنيابة، مارك سايمونز، إن "ضحايا إطلاق النار عددهم 16 شخصا بينهم قتيلا، رجل وامرأة، يبلغان من العمر 18 و22 عاما".

وأضاف أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات، وإصاباتهم ليست خطيرة".

ولا يزال الشخص الذي أطلق النار طليقا تلاحقه الشرطة.