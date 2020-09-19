إطلاق نار في حفل غير مرخص في نيو يورك
BBC
19 سبتمبر 2020 ()
قتل شخصان وأصيب 14 أخرون بجروح في إطلاق نار بحفل غير مرخص في مدينة كولتشستر بولاية نيويورك الأمريكية.
وقالت الشرطة إن أفرادها هرعوا إلى مكان الحادث ليجدوا عشرات الناس يفرون في كل اتجاه، هاربين خوفا.
وقال قائد شرطة كولتشستر بالنيابة، مارك سايمونز، إن "ضحايا إطلاق النار عددهم 16 شخصا بينهم قتيلا، رجل وامرأة، يبلغان من العمر 18 و22 عاما".
وأضاف أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات، وإصاباتهم ليست خطيرة".
ولا يزال الشخص الذي أطلق النار طليقا تلاحقه الشرطة.&
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