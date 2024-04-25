"الكاف ترفض طعن اتحاد الجزائر

رفضت لجنة الطعون على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، طعن اتحاد الجزائر ضد قرار لجنة المنافسات الذي صدر يوم 24 أفريل الجاري.

وقررت لجنة الطعون تثبيت قرارات لجنة المنافسات التي اعتبرت اتحاد الجزائر خاسرا لمقابلة نصف نهائي كأس الكنفدرالية ضد نهضة بركان المغربي بنتيجة 3-0.

وكبقية القرارت السابقة لـ"الكاف" في القضية لم يتم إرفاق القرار الجديد بأي مواد قانونية تبرره.

وبعد هذه الخطوة ستتجه إدارة اتحاد الجزائر إلى محكمة التحكيم الرياضية (تاس) بلوزان السويسرية.

وبهذا، سترفع الجزائر قضيتين على مستوى "التاس" ضد "الكاف"، الأولى رفعها الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) بخصوص سماح الهيئة القارية للنادي المغربي بارتداء قميص يحمل "خريطة وهمية"، والثانية سيرفعها اتحاد الجزائر ضد قرار لجنة المسابقات باعتباره خاسرا 3-0 في المقابلة.