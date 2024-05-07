مبادرة رائعة لإدارة شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، توجيه دعوة للمشجعة الصغيرة التي صنعت الحدث في ملعب نيلسون مانديلا خلال المقابلة التي جمعت النادي بمضيفه اتحاد الجزائر في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى، أمس.

وجاء في بيان النادي على "فايسبوك": اسمها ميرينا يارا وقد فازت بالقلوب الليلة الماضية في ملعب نيلسون مانديلا وهي ترتدي بفخر قميص فريقها المفضل، تركت بصمتها بابتسامتها وتفاعلها مع الجمهور الحاضر في المدرجات، تعرفوا على ميرينا يارا يوم السبت خلال مباراة شبيبة القبائل-شباب قسنطينة".

وانتشر فيديو الطفلة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نال تفاعلها العفوي مع ظهورها في الشاشة الكبيرة للملعب الإعجاب سواء داخل الجزائر أو خارجها.