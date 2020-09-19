يرتقب أن تحتضن الجزائر يوم 15 أكتوبر القادم أول ندوة دولية حول النشاط المقاولاتي للمرأة الريفية بالتنسيق مع البرنامج الاممي للتنمية،حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت من تيبازة وزيرة التضامن الوطني، الأسرة و قضايا المرأة و كذا العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو.



و قالت الوزيرة في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل للولاية رافقتها فيها المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية، بلارتا أليكو، أن في إطار استراتيجية القطاعين(التضامن الوطني و العمل) و “من أجل تحقيق استقلالية اقتصادية ذات معايير دولية سيما منها العصرنة التي تتطلبها آفاق التنمية المستدامة و عالم المقاولاتية”،سيتم تنظيم يوم 15 أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية،ندوة دولية بالتنسيق مع البرنامج الأممي بالجزائر العاصمة لتعزيز التعاون و الشراكة بين الطرفين آفاق 2030.



و تندرج المبادرة “الأولى من نوعها” بين قطاعي التضامن الوطني و العمل و برنامج الأمم المتحدة للتنمية،إلى توسيع التعاون و الشراكة بين الطرفين سيما في مجال المرافقة و التكوين و تبادل الخبرات, كما قالت الوزيرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإمضاء على عدة اتفاقيات في المجال.