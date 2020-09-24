التمست النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليوني دينار ، للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى.

كما تم التماس 15 سنة سجنا نافذا، و8 ملايين غرامة، ضد رئيس مجمع "سوفاك" مراد عولمي.

والتماس 12 سنة سجنا نافذا و8 ملايين غرامة مالية، في حق المتهم خيدر عولمي.

فيما التمست النيابة، 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية، ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

التماس 3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، لكل من بودياب عمر، ونصر الدين جيدة، وعبدون وتيرة آمين وقصدرلي.

مع مصادرة أملاك جميع المتهمين في القضية، "سوفاك".