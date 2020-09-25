تجاوز عدد مصابي وباء كورونا حول العالم 32 مليونا، في حين يقترب عدد الوفيات من المليون، وتستعد العديد من الدول لتوسّع الموجة الثانية من هذا الوباء مع اقتراب فصل الخريف. ومع نهاية يوم الخميس، تم تسجيل أكثر من 222 ألف حالة إصابة جديدة حول العالم، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة عالميا حتى الآن حوالي 32 مليونا و68 ألفا.

وأعلن المحتل الصهيوني صباح اليوم تسجيل 7527 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ مارس الماضي، فيما صادقت الحكومة الصهيونية أمس الخميس على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 214 ألفا و458، منها 1378 وفيات، و152 ألفا و294 حالة تعاف.

وسجلت هولندا نحو 108 آلاف إصابة ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إلى 107 آلاف و899 حالة صباح اليوم الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6361 حالة وتعافى 3317 من المصابين حتى الآن.

أما في الولايات المتحدة فأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 7 ملايين يوم الخميس، بما يمثل أكثر من 20% من الإجمالي العالمي، وذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات 200 ألف في البلاد، وهو الأكبر في العالم. وارتفع عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بعد انخفاضها على مدى 8 أسابيع متتالية، ويعتقد خبراء في الصحة أن الزيادة ترجع إلى إعادة فتح المدارس والجامعات، فضلا عن الحفلات خلال عطلة عيد العمال في الآونة الأخيرة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 5.82 ملايين بعدما سجلت 86052 ألفا و52 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1141 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92 ألفا و290. 06:30- الصين تسجل 8 إصابات جديدة

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 8 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مضيفة أن كل الإصابات الجديدة لوافدين من الخارج.

كما سجلت اللجنة 18 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 20 في اليوم السابق، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85 ألفا و322، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ الألماني أن عدد الحالات في البلاد قد تجاوز 280 ألفا بعد تسجيل 2153 حالة جديدة، كما وصل عدد الوفيات إلى 9443 حالة بعد وفاة 15 مريضا.

وأكدت سلطات المكسيك ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 715 ألفا، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 75 ألفا، وذلك بعد تسجيل 5408 حالات جديدة إلى جانب 490 وفاة يوم الخميس.

وفي البرازيل قالت وزارة الصحة إنها سجلت 32 ألفا و817 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 831 وفاة بسبب المرض.