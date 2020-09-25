أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، عن اعتزام الوزارة تطبيق إجراءات خاصة للوافدين من خمس دول وهي الجزائر وليبيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا.

وفي بلاغ للوزارة التونسية، فيما يتعلّق بالجزائر وليبيا قالت إنّه تمّ إعداد إجراءات خصوصيّة سيتمّ تفعيلها فور فتح الحدود بين تونس وهذين البلدين الشّقيقين. وفي ما يتعلّق بفرنسا وإيطاليا ومالطا، فسيتواصل اعتماد تطبيق الإجراءات المعمول بها حاليّا والمتمثّلة في إجباريّة استظهار جميع الوافدين من هذه البلدان بتحليل سلبي والخضوع للحجر الصحّي الذّاتي يتراوح بين 7 و 14 يوما حسب الحالة مع تشديد عمليّات الرّقابة من طرف الهياكل المعنيّة.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أنّ البروتوكولات الخصوصيّة للرّحلات السيّاحيّة المؤطّرة تبقى سارية المفعول.