أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة تسوية الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد المكتب الإعلامي لعلييف أنه أجرى، محادثات مع غوتيريش عبر الفيديو "وأكد ضرورة تسوية الصراع الأذربيجاني الأرميني في ناغورني كاراباخ بناء على مبادئ القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن".

وشدد علييف على أن هذه القرارات "تطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي المحتلة".

وقد اندلعت يوم الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما. ونشب النزاع في ناغورني كاراباخ عام 1988 على خلفية إعلان الإقليم الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، انفصاله عن جمهورية أذربيجان السوفيتية. وفي عام 1991 أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد عن قيام جمهورية ناغورني كاراباخ المستقلة، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن. وخسرت القوات الأذرية الحرب التي استمرت بين عامي 1992 و1994 إقليم ناغورني كاراباخ ، و7 مناطق متاخمة.