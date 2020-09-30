يشارك زهاء 100 عارض في الطبعة الـ 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية المزمع إقامته بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران من 25 إلى 29 أكتوبر القادم، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء محافظ التظاهرة.

ويجمع هذا الصالون الذي تنظمه وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" تحت شعار "لنبني جزائر الغد عصرية وقوية" أزيد من 85 شركة وطنية وشركات أجنبية متواجدة بالجزائر من إسبانيا وتونس وتركيا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وغيرها، حسبما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية زوبير والي.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الطبعة هامة بالنظر إلى المشاركة الوطنية فيها، مضيفا: "كل تركيزنا منصب حاليًا على الإمكانات الجزائرية في هذا المجال، نريد أن نشجع الشباب الجزائري لبناء بلادنا ولدينا الوسائل لذلك".

وحسب والي فإن هذه التظاهرة فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف المهنيين في قطاع العقار والسكن وربط علاقات شراكة مع المؤسسات الأجنبية المشاركة في المعرض.

وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاءات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين في مجال السكن والبناء وذلك بهدف تشجيع الشراكة بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران.

كما برمجت أيضا ثلاثة أيام دراسية حول قطاع البناء والإسكان في الجزائر وأهدافه.

وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية التي أصبحت تقليدا سنويا بمدينة وهران تطبيق بروتوكول صحي بالنسبة للمشاركين والزوار بالنظر إلى الظرف الصحي المتعلق بفيروس كورونا بما في ذلك إجبارية وضع الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم وغيرها.