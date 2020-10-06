رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها على مالي على اثر التغيير "غير الدستوري" للحكم الذي جرى في البلاد يوم 18 أوت الماضي وأجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على تقديم استقالته.

وأوضح إعلان صدر عن مجموعة (ايكواس) اليوم " أن رؤساء دول وحكومات مجموعة "ايكواس" وبعد تسجيلهم للتقدم الملحوظ نحو التطبيع الدستوري ودعما لهذا المسار، قرروا رفع العقوبات عن مالي ويدعون كل الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لدعم هذا البلد".

وجاء هذا الإجراء بعد يوم من إعلان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو عن تعيين حكومة مكونة من 25 عضوا، حسبما جاء في مرسوم بثه التلفزيون الرسمي المالي أمس الاثنين.