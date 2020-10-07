تقدمت قطر بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" الشبح في صفقة قد تؤدي، إذا تمت، إلى توتر العلاقات الأمريكية مع السعودية وإسرائيل، وفقا لمصادر.



ونقلت وكالة "رويترز"، عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، اليوم الأربعاء، قولهم إن الطلب القطري للحصول على الطائرات التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" قُدم في الأسابيع الأخيرة، مضيفة أنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين واشنطن والرياض وتل أبيب.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا بها".



في واشنطن، قال شخص رابع مطلع على الأمر إن القلق بشأن صلات قطر بحركة حماس ظهر مرارا عند مناقشة مبيعات الأسلحة للدولة الخليجية، لكن في حالة طائرة حربية متقدمة مثل "إف- 35"، فقد تكون نقطة مهددة للصفقة.



فيما قال أحد المصادر إن خطاب طلب قطر للطائرات، وهو الخطوة الرسمية الأولى في العملية القانونية لبيع الأسلحة العسكرية الأجنبية، ولم يكن مرتبطا بشكل مباشر باتفاقيات "أبراهام". ولم تظهر قطر أي مؤشر على أنها ستطبع العلاقات مع إسرائيل.