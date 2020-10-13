أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 04 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا بحي رويسو بحسين داي، عن قضية تكوين عصابة أحياء لغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية مع المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وأفاد بيان أمن ولاية الجزائر،اليوم الثلاثاء، أنه تم "على إثر دوريات لعناصر مصالح الأمن الحضري السابع رويسو التابع لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي بهدف قمع الجريمة بمختلف أنواعها، لفت انتباههم شجار على الطريق العام أحدث فوضى عارمة داخل الحي، ما أدّى لخروج أغلب القاطنين به، لتتدّخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي وتوقف شخصين من بين المتورّطين في الشجار مسبوقين قضائيا ومعروفين لدى نفس المصالح بترويج المخدّرات والمؤثّرات العقلية، مع حجز أسلحة بيضاء مستعملة في الشجار".

وأضاف ذات البيان، أنه "تبيّن أثناء التحرّي أنّ سبب الشجار هو خلاف حول المخدّرات والمؤثّرات العقلية ومكان ترويجها.

ومواصلة للتحرّي، تمّ توقيف شخصين آخرين ضالعين في الشجار مع حجز أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، ليتبيّن بعد ذلك أنهما مسبوقين قضائيا وأنّ أغلب الأطراف كانت تحت تأثير المخدّرات والمؤثّرات العقلية التي تدفعهما في كل مرّة لخلق شجارات بالحي تؤدّي إلى هلع الساكنة."

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بوضعهم الحبس.