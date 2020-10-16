وجه، أمس الخميس، قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الرويبة، نداء إلى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم عنصل زوهير، المدعو كريم بصفته شاهد أو ضحية للتقرب منه من أجل تقييد شكواه، وذلك حسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وأوضح البيان أنه بعد الاطلاع على" القضية المتابع فيها المتهم، عنصل زوهير، المدعو كريم، عن قضية التدخل بغير صفة في وظائف مدنية وعسكرية، واستعمال لقب متصل بمهنة، حددت السلطة شروط منحها ".