أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، على انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الـ 22 من دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانم.

وتأتي فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم تزامنا والاحتفالات بالمولد النبوي الشريف والذكرى الـ 66 لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة في ظل ظروف استثنائية يميزها تفشي وباء كورونا وما يفرضه من إجراءات وقائية صارمة.

وتم تقسيم التصفيات الوطنية للمتسابقين في مسابقة القرآن الكريم إلى ثلاثة فروع، فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد وتفسير مفردات سورتي الإسراء والكهف، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والترتيل لكبار الحفظة، وفرع حفظ القرآن الكريم كله لصغار الحفظة، يتنافس فيها 130 متسابقا ومتسابقة من مختلف ولايات الوطن، بينما يبلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية 15 متسابقا ومتسابقة من كل فرع.