تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تنشط في مجال تزوير الوصفات الطبية، حسب ما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات للفرقة مفادها تداول وصفات طبية مزورة لأدوية ذات خصائص مخدرة و مؤثرة عقليا ليتم إعداد خطة مهنية مكنت من استرجاع وصفتين طبيتين مزورتين وغير مطابقتين للمعايير الحقيقية من إحدى صيدليات مدينة علي منجلي مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي بذات المدينة.

واستنادا لذات المصدر فإنه بمواصلة الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة و المقدر عددهم بـ 4 وتوقيفهم مع استرجاع 15 وصفة طبية أخرى مزورة، علاوة على علبة تحبير زرقاء اللون وختم خاص وجهازي حاسوب و 3 وحدات مركزية.

وقال ذات المصدر الأمني أنه بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق الموقوفين، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب عن جرم "التزوير واستعمال المزور في شهادات إدارية (وصفات طبية) والحصول بغير حق على شهادة إدارية (وصفة طبية) بوضع أختام وتوقيعات مزورة وممارسة مهنة الصحة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا"، على وجه الخصوص.