عائلات الحراقة المفقودين تشل عنابة
تواصل عائلات الحراقة المفقودين في عرض البحرمندة قرابة الأسبوع، الاحتجاج وغلق تام للطرق الرئيسية والمنافذ الفرعية المؤذية إلى الطرق الوطنية رقم 16 الرابط بين ولايتي سوق أهراس و عنابة، و الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة و سكيكدة على مدار 24 ساعة كاملة، مستعملين الحجارة و المتاريس و حرق للعجلات المطاطية و الأشجار .
ورغم تدخل بعض العقلاء من المواطنين للتوسط، و تهدئة المحتجين، لإزالة العوارض و المتاريس التي تم رميها وسط الطريق، لكن دون جدوي ، مقابل هتافات واعتراض هؤلاء المحتجين الغاضبين، الذين رفضوا محاولة الوساطة و التحاور مع السلطات.
وتسبب احتجاج عائلات الحراقة المفقودين ، الذي دام قرابة 48 ساعة كاملة، في وقوع انحرافات و اعتداءات على المارة و مستعملي الطرق من طرف بعض المنحرفين، و تحديدا عند مدخل حي بوخضرة في بلدية البوني ، أين استغل هؤلاء المنحرفين الوضعية لارتكاب عمليات سرقة و الاعتداء على سيارات المارة بالكسر و التخريب ، بعدما تمت محاصرة مجموعة من الضحايا باستعمال القوة في زوايا معزولة .
وأوضحت صور و فيديوهات تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فايسيبوك" ، توجيه بعض الضحايا العالقين ، في حي بوخضرة ، نداءات استغاثة من طرف بعض الضحايا ، الذين وثقوا بالصور حالات الاعتداء و الكسر الذي تعرضت له بعض السيارات بسبب رفضهم الانصياع لأوامر هؤلاء المنحرفين.
وتسبب قطع الطريق ، في منع التحاق سيارات الإسعاف التي كانت تقل المرضى إلى المستشفيات و العيادات الخاصة ما ولد تذمرا و استياء كبيرا في أوساط المواطنين.
و اضطر العشرات من المواطنين، في مشاهد مؤسفة ، و أمام هذا الاختناق المروري ، إلى ترك مركباتهم الخاصة مركونة في الشوارع و الأحياء المجاورة لمقرات سكنهم ، بالإضافة إلى نزول آخرين من وسائل النقل الجماعية في منتصف الطريق ، من اجل الالتحاق جماعيا و مشيا على الأقدام لمسافات طويلة تفوق 10 كيلومترات خاصة الأشخاص المقيمين في بلديات سيدي عمار و البوني و الحجار.
للعلم فإن عائلات الحراقة الاثني عشر المفقودين في عرض البحر منذ قرابة الاسبوع، الذين ينحذرون من ولايتي قسنطينة و عنابة، صعدوا من موجة احتجاجهم، بالانتقال إلى الشارع وقطع الطريق العام عبر المحاور الكبرى لمدخل مدينة عنابة، بعدما كانت احتجاجهم مقتصر على الاعتصام و التجمع أمام مقر المجموعة الاقليمية لخفر السواحل ، للمطالبة بإنقاذ أبنائهم العالقين على حد قولهم في عرض المياه الاقليمية الدولية باتجاه ايطاليا.