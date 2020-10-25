تسجل كل الأحياء الواقعة ببلديتي البليدة وأولاد يعيش يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء تذبذبا في التموين بمياه الشرب، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وأوضح البيان، أنه سيتم تسجيل تذبذب في التموين بماء الشرب يومي 26 و 27 أكتوبر الجاري على مستوى بلديتي البليدة وأولاد يعيش وذلك لأسباب تعود إلى توقف محطة الضخ رقم 3 (مزفران، الجزائر العاصمة) من تحويل المياه لمحطة بني تامو بسبب أشغال مبرمجة من طرف مؤسسة سيال.

كما تعلم المؤسسة زبائنها، بحسب البيان، أن عملية التوزيع ستعود لطبيعتها فور استقرار عملية ضخ المياه على مستوى المحطة المذكورة.