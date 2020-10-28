احتضنت دار الثقافة مبارك الميلي بولاية ميلة بعد ظهر اليوم الأربعاء مراسم تسليم مفاتيح 100 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري إضافة إلى 70 إعانة موجهة للسكن الريفي و ذلك في إطار الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف.

وقد أشرف على عملية تسليم المفاتيح والإعانات الخاصة بالسكن الريفي والي ميلة عبد الوهاب مولاي رفقة السلطات المحلية.

وشملت حصة السكن العمومي الايجاري طالبي هذه الصيغة السكنية ببلدية تيبرقنت (غرب ميلة) أما إعانات السكن الريفي فاستفاد منها مواطنون عبر بلديات كل من أولاد اخلوف بمجموع 25 إعانة و 20 بالرواشد و 15 بوادي النجاء بالإضافة إلى 10 إعانات ببلدية تيبرقنت.

وأوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة, يوسف لعور, أنه تم استكمال أشغال إنجاز أزيد من 2000 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري عبر عدة بلديات بولاية ميلة وسيتم توزيعها على مستحقيها فور استكمال عملية إعداد القوائم من قبل لجان الدوائر المعنية.