تمكنت مختلف الوحدات العملياتية لأمن ولاية غليزان في عمليات متفرقة من توقيف 05 أشخاص وحجز71 قرصا مهلوسا وكمية من الكيف المعالج بالإضافة 03 أسلحة بيضاء و قارورة مسيلة للدموع .وهذا بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.

و بعد استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم و تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر الذين قدموا بموجبه أمام العدالة عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية و المخدرات و حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.