بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي ظهرت أعراض الإصابة على مجموعة من العمال والطاقم التربوي مدرسة الشهيد عمارة محمد الشريف الابتدائية بتبسة تم على إثرها إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أثبتت إصابة 3 موظفين بينهم مديرة المدرسة، وقد أكد المكلف بالإعلام بمديرية الصحة أن فرق الطب المدرسي والطب الوقائي وعلم الأوبئة باشرت عملها بالمتابعة الطبية وفحص جميع التلاميذ وعمال المؤسسة أين تم إرسال بعض العمال للحجر الصحي وقد استجابت مديرية التربية لقرار غلق المؤسسة احتراما للبروتكول الصحي والوقاية، فيما طمئنت مديرية الصحة أولياء التلاميذ بالتحكم في الوضع حيث أنه لم يتم تسجيل أي أعراض على حالات أخرى، فيما لا تزال التحقيقات الوبائية جارية وسيتم استئناف الدراسة في أقرب الآجال.