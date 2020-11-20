قال منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، أن هناك قوى مصممة على إجهاض ملف قضية الصحراء الغربية، فكلما تقدمنا في وجود حل معقول للقضية إلا تقوم قوى معينة بنوع من الضربات الإرهابية لمنع ذلك.

وقال المرزوقي، في حوار مع القدس العربي "والناس التي تتحمل مسؤولية إفشال المشروع المغاربي هي التي تقف وراء عمليات البوليزاريو الأخيرة في منطقة "الكركرات" التي لا هدف من ورائها إلا منع أي تقارب أو تحقيق للحلم المغاربي، وأنا لدي أمل في أن التغيير الذي سيحصل في الجزائر بتغيير القيادات وبالحراك وبالديمقراطية سيأتي بجيل جديد من الحكام تكون لهم الشجاعة والوطنية ليفهموا أن هذه السياسة التي ضيعت علينا أربعين عاماً يجب أن تنتهي وينبغي علينا اليوم أن ندخل في عملية إيجابية للتقارب بين الشعوب".

وأضاف "فلا يمكن أن نضحي بمستقبل مائة مليون مغاربي لأجل مائتي ألف صحراوي" وإن "مستقبلنا في الاتحاد المغاربي والاتحاد معطل بسبب هذه المسألة".