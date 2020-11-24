أكد سفير روسيا لدى الجزائر ايغور بيلييف، اليوم الثلاثاء، على تطابق الموقف الروسي-الجزائري فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية خاصة فيما يتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأوضح بيلييف، في حوار للإذاعة الدولية اليوم الثلاثاء، أنه تم مؤخرا بحث ملف الصحراء الغربية بالتفصيل خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والجزائري صبري بوقدوم، مضيفا بالقول "أعتقد أن هناك تشابها في الموقف الروسي-الجزائري فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية".

ولفت الدبلوماسي الروسي، بأن كلا من روسيا والجزائر يدعوان طرفي النزاع "لضبط النفس والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في 1991".

هذا وجدد ممثل روسيا في الجزائر موقف بلاده من "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه "عملا بما نصت عليه القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأعرب ايغور بيلييف ، عن أمله في أن "يتمكن الشعب الصحراوي من الوصول إلى اتفاق سلمي ينهي الأزمة" مشددا على أن "السبيل الوحيد للوصول إلى حل للنزاع يكون عبر بعث مسار المفاوضات" داعيا في السياق طرفي النزاع (البوليساريو والمغرب)" لاستئناف المفاوضات السلمية بينها في اقرب فرصة".

كما طالب الدبلوماسي الروسي، الأمم المتحدة بـ"الإسراع في تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية" خلفا لهورست كوهلر المستقيل في ماي 2019، لاستئناف العملية السياسية.