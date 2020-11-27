واصلت وحدات جيش التحرير الصحراوي،هجماتها على مواقع قوات الاحتلال المغربية لليوم الخامس عشر على التوالي، حسب البلاغ العسكري رقم 15 الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الجمعة.

وحسب البلاغ ذاته، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية فقد نفذت مفارز متقدمة لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، يوم أمس وصباح اليوم، هجمات ضارية مستهدفة معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال.

واستهدفت الهجمات وفق نفس البلاغ المواقع التالية: قصف مركز استهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين، قصف مكثف استهدف تمركز قوات الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

كما استهدفت الهجمات نهار اليوم الجمعة المواقع التالية: قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، قصف مركز استهدف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة بنكارات بقطاع السمارة، قصف مركز استهدف قواعد الاحتلال بقطاع الفرسية، قصف عنيف استهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.

وختم البلاغ العسكري "تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي البطل مكبدة قوات الاحتلال المغربي خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".